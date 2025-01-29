Talisca'nın dudak uçuklatan sözleşmesi!

Fenerbahçe uzun zamandır peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncunun sözleşmesinin ardından detaylar ortaya çıktı. Buna göre Brezilyalı oyuncuya 1,5 sene içinde sağlanacak imkanlar.

Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro

1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon euro

Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı

2024 model lüks VİP araç

Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti

400 bin dolar değerinde kira desteği

Çocuklarının tüm eğitim masrafı

Bu rakamla birlikte Fenerbahçe takımının açık ara en çok kazanan futbolcusu olan Talisca'nın ücreti sosyal medyada gündeme oturdu.

"BÜYÜK ONUR VE SORUMLULUK OLACAK"

Sarı lacivertli formayı giyen Talisca "Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak" ifadelerini kullandı.