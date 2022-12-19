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Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama

Adana polisinin bir depoya yaptığı baskında 12 milyon 150 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 21:43
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Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama

Tam 12 milyon adet ele geçirildi. 1 tutuklama
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İHA - Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesine bağlı Çartıpare Mahallesinde bir depoda kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine depoya baskın yaptı. Yapılan basında 12 milyon 150 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi. Polis, olayın şüphelisi H.D.'yi gözaltına aldı.

Şahıs sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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