Tam 13 yıl oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölüm yıldönümünde unutulmadı

Aşk-ı Memnu finalinin 13. yıl dönümünde sosyal medyaya Bihter Ziyagil paylaşımları damga vurdu. Beren Saat'in dizideki fotoğraflarını paylaşan dizi severler "Kırık kalplerin kraliçesi" yazdı.

Tam 13 yıl oldu! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölüm yıldönümünde unutulmadı

Bir döneme ekranlara damga vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Nebahat Çehre ile Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getirmiş ve 79. bölümde final yapmıştı.

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Yasak aşkı anlatan dizinin finalinde ise Beren Saat'in hayat verdiği Bihter karakteri intihar etmişti.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizinin final günü ve Bihter karakterinin ölümü için ise her yıl sosyal medyadan mesajlar paylaşılıyor.

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Aşk-ı Memnu, 24 Haziran 2010'da hafızalara kazınan bir final ile ekranlara veda etti.
Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.

Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlerce mesaj atıldı.

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