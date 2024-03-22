Tam 16 milyon yıllık: Türünün ilk örneği

Kaynak: AA
Tam 16 milyon yıllık: Türünün ilk örneği
Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosiline rastladı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da yer alan Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili bulundu.

Zürih Üniversitesinden araştırmacıların keşfettiği fosil, uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait. Bu türün en yakın akrabası ise 10 bin kilometre ötedeki Güneydoğu Asya'da yaşıyor. Fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün okyanusları, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için terk ettiğinin öngörüldüğünü belirtti.

Dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası bulundu | "Türünün ilk örneği"

"TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ"

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

Dev yunusa ait 16 milyon yıllık kafatası bulundu | "Türünün ilk örneği" - 1

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