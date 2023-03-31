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Kamunun net borç stoku uçtu. Tam 2 trilyon 522 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Aralık itibarıyla 459 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 2 trilyon 522 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:14
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Tam 2 trilyon 522 milyar lira. Kamunun net borç stoku uçtu.

Kamunun net borç stoku uçtu. Tam 2 trilyon 522 milyar lira
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Bakanlık, 31 Aralık 2022 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 459 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 50,7 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 235,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku bu dönemde 2 trilyon 522 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,8 oldu.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 4 trilyon 763 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 31,7 olarak kayıtlara geçti.

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