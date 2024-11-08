Tam 75 kilo verdi! Aynada kendisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tam 75 kilo verdi! Aynada kendisini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

TikTok'ta "ellie_and_thetwins" adlı kullanıcı kadın 75 kilo verdikten sonraki değişim sürecini paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

75 kilo verdikten sonra ilk kez alışverişe çıkan kadın kıyafetleri denedikten sonra kabinde gözyaşlarına hakim olamadı ve "Bu ben miyim?" diye sordu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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1 YILDA 75 KİLO VERDİ

"Ellie_and_thetwins" kullanıcı sosyal medyada kilo verme sürecini takipçileriyle paylaştı. 1 yıl içinde tam 75 kilo veren kadın hayalindeki vücuda kavuştuğunda yeni kıyafetler almak için alışverişe çıktı.

KENDİNİ AYNADA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kabinde kendisini yeni kıyafetleri içinde gören kadın o kadar duygulandı ki bir anda almaya başlayarak mağazayı terk etti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Gerçekten mükemmel bir azim", "ben 3 kiloyu veremiyorum helal olsun" yorumunda bulundular. Bir başka kullanıcı ise, "Azmin sonu zafer" dedi.

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