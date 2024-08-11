Tam Instagram açıldı derken BTK'nın hedefinde bu kez de Telegram var

Instagram'a getirilen erişim engellerinin ardından sosyal medya platformu Telegram'a da erişim getirileceği öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre, yeni bir erişim engeli daha BTK'nın gündeminde yer alıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Telegram'a binden fazla uyarı yapıldığı, ancak bu uyarıların platform tarafından dikkate alınmadığı öne sürüldü.

'Katalog suçlar' kapsamındaki içeriklerle ilgili bini aşkın uyarıyı dikkate almayan Telegram'a erişim engelinin getirilmesi her an gerçekleşebilir.

Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı ifade edildi.

Türkiye'de herhangi bir temsilcisi olmaması sebebiyle BTK'nın bu mesajlaşma kanallarının kapatılması için Telegram'ın İngiltere'deki merkezine bini aşkın bildirimde bulunduğu ancak hiçbirine cevap alamadığı belirtildi.

Telegram'ın kısa sürede bu kanallar hakkında önlem almaması halinde kapatılmasının gündeme gelebileceği iddia edildi. Türkiye, yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısıyla mesajlaşma uygulaması Telegram'ı en fazla kullanan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, söz konusu uygulama dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya sahip olduğu ifade ediliyor.

TIKTOK DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TikTok'a erişim engelinin getirilmesi de gündeme gelmişti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuya ilişkin açıklamasında, "TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" ifadelerini kullanmıştı.