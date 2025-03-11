Tam teçhizatlı kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tam teçhizatlı kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Aydın'da su motorundan yılan kameraya tam teçhizatlı kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanununa Muhalefet" suçunu işleyen şahıslara yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

Morali Mahallesi Koparan mevkisinde H.Y., E.S., T.A.E., E.K., H.S., E.İ. ve M.K. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

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Şüphelilerle birlikte, 1 adet traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 1 adet karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 adet yılan kamera, 65 metre su hortumu, 21 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

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Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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