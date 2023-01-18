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Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor

Kış iyiden iyiye bastırdı. Hava soğuk kimi yerlerden buz kesiyor. Ve bağışıklığı korumak kesinlikle şart. Peki böyle havalarda bağışıklığı güçlendiren besin maddesi hangisi? İşte bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklardan koruyan o besin…

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:55
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Tam zamanı, bağışıklığı güçlendiriyor

Bağışıklığı güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor
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Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, kestanenin sağlığa faydalarını anlattı:

 

“ Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestane öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir.
B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur.
Gribe karşı da koruyucudur. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur. Kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.
Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verir. Kestane stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı olanlar ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir.”

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