Tamir ettiği aracın altında kaldı

Kaynak: DHA
Tamir ettiği aracın altında kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde oto tamircisi Tezcan D. (42), kendi hafif ticari aracını tamir ederken talihsiz bir kaza geçirdi.

Olay, Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'ta, sabah saat 10:30 civarında gerçekleşti. Tezcan D., bir aracı kriko ile kaldırarak altına girdi. Ancak, krikonun bir anda düşmesi sonucu araç tamircinin üzerine devrildi.

Ağır yaralanan Tezcan D., çevredekilerin acil ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiyeciler, Tezcan D.'yi aracın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hızla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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