Tamir ettiği TIR’ın altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tamir ettiği TIR’ın altında kaldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korkunç bir kaza meydana geldi. Erdem Kandırmış, kullandığı TIR arıza yaptı. Arıza yapan TIR’ın alt kısmına bakmak için girdi bu sıra TIR hareket ederek sürücünün üzerinden geçti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yakınlarında meydana geldi. Erdem Kandırmış'ın kullandığı 45 AGF 749 plakalı TIR arızalandı. Kandırmış, TIR'ı tamir etmeye başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden TIR, Kandırmış'ın üzerinden geçti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Kandırmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erdem Kandırmış'ın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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