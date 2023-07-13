Tamir için aracın altına yattı, korkunç anlar kameraya yansıdı

Bir işçi, kamyonetin altına girerek marş dinamosunu takmaya çalıştı. Ancak araç, viteste ve el freni inik olduğu için kabloların birbirine temas etmesiyle çalışmaya başladı. İşçi, son anda tamponu tutarak kendini kurtardı. Araç şoförü de hemen araca atlayarak frene bastı. Kazada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“27 senelik elektrik ustasıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım”

Kazayı ucuz atlatan Oto Elektrik Ustası Ersin Özenli, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Özenli, "Aracın altına girdim çünkü şanzıman da bir cıvata düşmüştü. Marşla ilgili bir işim yoktu. Ama araç, el freni inik ve viteste olduğu için kabloların birbirine temas etmesiyle çalıştı ve hareket etti. Ben de hemen tamponu tuttum ve kendimi korudum. Herhangi bir yaralanma olmadı çok şükür. Müşteri de araca fırlayarak frene bastı ve durdurdu. Ben 27 senelik elektrik ustasıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Aracın çalışmaması gerekirdi ama bunların hepsini iptal etmişti. Araç durmasaydı duvara çarpardı ve kendiliğinden stop ederdi" dedi.