Tamircinin test sürüşü hastanede bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne İpsala’da, tamir ettiği motosikletle test sürüşüne çıkan Hüseyin P., aracı devrilince düşüp yaralandı. Vücudunda kırıklar olan 44 yaşındaki adam hastanede tedavi altına alındı, soruşturma başladı.

Kaza, sabah saatlerinde, Saraç İlyas Mahallesi'ndeki İpsala Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hüseyin P., tamir ettiği motosikleti test sürüşüne çıkardı. Hüseyin P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yoldan çıkarak devrildi.

Motosikletten düşüp yaralanan Hüseyin P., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar tespit edilen Hüseyin P., ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

