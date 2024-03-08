Tamirhane yangını 4 aracı da yaktı

Kaynak: İHA
Tamirhane yangını 4 aracı da yaktı
Bursa'da bir tamirhanede sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tamirhaneden sıçrayan kıvılcımlar, park halindeki 4 araca sıçradı. Yangında tamirhane ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım Otosansit 12. Blok'taki bulunan otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerinin tamamını etkisi altına aldı. Kıvılcımlar park halindeki 4 araca da sıçradı. Dükkan ve araçlar alev alev yanmaya başladı.

Yangını görenler durumu 112'ye ihbar etti. İtfaiye ve polis olay yerine geldi. Polisler çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık uğraşı sonucu yangın söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda iş yeri ve araçlar kullanılmaz hale geldi.

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