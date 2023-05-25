Tan Taşçı 'Başkanlar Korosu' ile sahne aldı

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşan Tan Taşçı, 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' konseptinde sahnesini konservatuvar öğrencilerinden oluşan 25 kişilik koro ile paylaştı.

Tan Taşçı 'Başkanlar Korosu' ile sahne aldı

Öğrencilik yıllarında polifonik korolarda uzun süre şarkı söyleyen ve kariyerinde çok etkisi olduğunu dile getiren Tan Taşçı, o dönemlere döndüğünü ve bunu sahnesine taşımaktan çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

3594548-e4201217d4f9b91b994d2b263a53ad5e.jpg

Tan Taşçı, ayrıca sözü ve bestesi kendisine ait olan, konserden iki gün önce tamamladığı yeni şarkısı 'Herhalde'yi de sezonun ilk konserinde "Yeni yazdığım şarkımı ilk kez sizlerle paylaşmak istedim" diyerek Harbiye'de söyledi.

3594548-5a746aa2f9c54d72b2eb74bd7fe1578a.jpg

Başarılı şarkıcı, gecenin finalinde ise "Güzel şeyleri tek başımıza söylüyormuşuz onu anladım. O yüzden çok sesli bir koromuz oldu artık; hep beraber, daha kalabalık, söyleyeceğiz, güzel şeyleri ne kadar kalabalık söylersek o kadar güzel şeyler olacak. Daha sağlam, daha güçlü, daha çok söyleyelim, geldiğiniz için teşekkür ederim" diyerek ardından 'Yalan' şarkısını seslendirdi.

3594548-1cace89ce68801d9e8e0f161c5ce9579.jpg

Tan Taşçı, 25 - 27 Mayıs, 02 Haziran, 30 - 31 Temmuz tarihlerinde 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' ile birlikte tekrar Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle bir araya gelecek.

İlgili Haberler
Sahte Tan Taşçı ortalığı karıştırdı! Gerçek Tan sosyal medya hesabından isyan etti
Tan Taşçı'nın başı dertte! Arkadaşlarını sosyal medyadan uyardı
Tan Taşçı ekip arkadaşının bulunduğunu açıkladı
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırttı
Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım Spor
Daum'dan futbol benzetmesi: Zorlu maçı kazanacağım
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi Siyaset
AKP’li Mücahit Birinci ‘Büyük oyunu’ gördü. Habertürk’e Erdoğan’ın flu fotoğrafı üzerinden yüklendi
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor. İşte ilk bilgiler
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı Kültür Sanat
Kapadokya tarihi peri bacalarına yansıdı
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı Dünya
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı
Hangi baharatlar zararlıdır? Şifalı Bitkiler
Hangi baharatlar zararlıdır?
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık Sağlık
5 sorunu ihmal etmeyin. Çocuklarda en fazla görülen kronik hastalık