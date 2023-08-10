Taner Ölmez'den sürpriz proje. Ünlü futbolcunun hayatını canlandıracak

'Medcezir', 'Mucize Doktor' ve 'Kayıp Şehir' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Taner Ölmez, Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin hayatını konu alan 'Hayatla Barış' adlı filmde Telli'yi canlandıracak.

Taner Ölmez'den sürpriz proje. Ünlü futbolcunun hayatını canlandıracak

Editör: Ersoy ÖZDEM

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı Hayatla Barış filminin başrol oyuncusu belli oldu. Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli’yi ünlü oyuncu Taner Ölmez canlandıracak.

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Çekimler öncesi bir araya gelen Taner Ölmez ve Barış Telli, birbirlerine olan sevgilerini ve güvenlerini ifade ettiler.

Proje henüz yokken hayatının film olması söz konusu olduğu zaman kendisini Taner Ölmez’in oynamasını çok istediğini belirten Barış Telli, kendi hayat hikayesindeki mücadele azmini, başarıya giden yoldaki ruhu, inancı, kaliteli oyunculuğu ve fiziki benzerliği ile seyirciye çok iyi yansıtacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

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Taner Ölmez ise Telli’ye "Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık” dedi . Barış Telli’den kanedyenlerin kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders alan Taner Ölmez’in bu zor anlarda pes etmeksizin çalışmalara devam etmesi ve Barış’ın azmini oryantasyon aşamasında dahi yakalamış olması gözlerden kaçmadı. Taner Ölmez’in ve Barış Telli’nin hikayeye olan inançları test çekimlerinde sahada ve ekipte büyük bir enerjiye sebep oldu.

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Hayatının filme alınması ile ilgili konuşan Barış Telli, "Henüz hayatta iken hikayemin filme alınıyor olması benim için büyük bir şans ve mutluluk. Benim hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi. Ama biliyorum ki, insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder ve kaybetmek hiçbir zaman benim karakterimde olmadı. O yüzden asla vazgeçmedim. Kaybettiğime üzülmek yerine, var olanı güçlendirdim. Bu yolculukta aklım pusulam, kanedyenlerim ise kanatlarım oldu. Ayağım yokken koşmayı, hiç umudum yokken hayatımla barışıp pes etmeden ufka bakmayı öğrendim. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış ve işte bu benim başarı hikayem, benim rüyam” dedi.

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Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yaptığı ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı Hayatla Barış filminin senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı. Müziklerinde Fahir Atakoğlu gibi kült bir ismin imzasının bulunacağı filmde, kast ekibinin de yapım ekibiyle uyumlu bir kalitede seyredeceği, filmin içeriğiyle hafızalarda uzun süre yer edecek bir kalitede ve seyir zevki yüksek içerikte olacağı konusunda şimdiden iyi bir ipucu veriyor.

Hayatla Barış projesinin çekimlerine 28 Ağustos’ta İstanbul’da başlanacak.

Mekan seçimleri ve kostüm çalışmaları hızla devam eden filmin gerçeklik algısını pekiştirmek için bir bölümünün Barış Telli’nin memleketi Kırıkkele’de çekilmesi planlanıyor. Altı haftada bitmesi planlanan ve uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması hedefleniyor.

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