Tanınmış belgesel yönetmeni Zehra Tülin Sertöz hayatını kaybetti. TRT'nin acı kaybı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

TRT’nin belgesel yönetmenlerinden Zehra Tülin Sertöz, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sertöz’ün cenazesi Gölbaşı Mezarlığı’nda bu gün toprağa verilecek.

Zehra Tülin Sertöz TRT’de 30 yıl boyunca çok sayıda belgesele imza atmıştı. Matematiğin Aydınlık Dünyası, Gökkubbede Gezintiler, Bir Gölge Geçti Dünyadan gibi yapımlara imza attı.

Sertöz’ün, 'Amerika’da Türk Olmak' ile yabancı topraklarda tutunmayı anlatan belgeselleri yurt içi ve yurt dışında çok sayıda festivalde gösterilmiş, ödüller almıştı.