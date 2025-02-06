Tanıtımı çok konuşulmuştu o dizinin de fişi çekildi... Yerine başka dizi geliyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Tanıtımı çok konuşulmuştu o dizinin de fişi çekildi... Yerine başka dizi geliyor

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ünlülerin yer aldığı Sen Ağlama dizisinin de fişi çekildi. Dizi için final kararı alındığı ortaya çıktı.

Bu yıl başarı elde edemeyen diziler peş peşe final kararı aldı. Bu final kararı alan dizilerin içine iddialı başlayan Sen Ağlama dizisi de girdi.

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İDDİALI BAŞLAMIŞTI FİNAL YAPIYOR!

İstanbul'da geçen imkansız aşkı konu alan dizinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Sen Ağlama İstanbul, reytinglerde başarılı olamadı.

YERİNE BAŞKA DİZİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 8. bölümde final yapacak. Diziden açılan boşluğa ise Kral Kaybederse isimli dizinin geleceği iddia edildi.

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