Tanju Çolak Galatasaray'da kapris yapan oyuncuyu açıkladı: Hiçbir çaba göremedim

Galatasaray'ın eski golcüsü Tanju Çolak, çıktığı sosyal medya programında Hatayspor- Galatasaray maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılar'ın oyununu eleştiren Çolak "Bayern Münih maçıyla bu maç arasında istek ve motivasyon arasında dağlar kadar fark var" dedi.

Ayşe Eser Kuşata KAYNAK: Haber Merkezi
Tanju Çolak Galatasaray'da kapris yapan oyuncuyu açıkladı: Hiçbir çaba göremedim

Sports Digitale sosyal medya kanalında Galatasaray'ın eski oyuncusu olan Tanju Çolak, Sarı Kırmızılılar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çolak'ın açıklamaları şu şekilde:

-Çok şaşırdım. Galatasaraylı oyuncular maçı çok hafife almış. Maçı çevirme adına hiçbir çabalarını görmedim. Bu oyuncular maç mı seçiyor?

-Son 3 maçta 8 gol yiyen Hatayspor'a 1 gol attılar. Çünkü her şey Icardi'ye bağlı. Icardi, ayağının üzerine basamıyor, koşamıyor, ağrısı çok. Destek ayağını kullanamıyor. Bir de gol pozisyonlarına giren Kerem Aktürkoğlu, son vuruşlarda hatalar yapıyor diye oyundan alınıyor. Kerem'den önce oyundan alınacak o kadar çok oyuncu var ki... Oliveira, çok geç oyundan alındı. Galatasaray'da kötü giden ve hoş olmayan bir şey var. Bayern Münih maçıyla bu maç arasında istek ve motivasyon arasında dağlar kadar fark var.

-Sergio Oliveira ne yaptı? Kapris yapan gol attığı için sevinmeyen bir Oliveira vardı. Ne yaptı? Kerem, ondan 10 kat daha fazla koştu. Onu oyundan alması gerekirken Kerem'i aldı.

-Zaha, gol attı ama oyunda var mıydı? Hiç orta yaptığını gördünüz mü? Orta yapmadan gol olmaz, şut atmadan gol olmaz, denemeden gol olmaz. Galatasaray'da bunları hiç göremedik.

İlgili Haberler
Dünya bu maçı konuşuyor. Devre arası stadı yaktılar!
Başkan açıkladı. Tanju Çolak Kırıkkalegücü'nde
Tanju Çolak isyan bayrağını açtı. Milli Takım'ın üvey evlatlarını isim isim saydı
Tanju Çolak rekorunu kıran Icardi’ye çok sinirlendi. Sözleri sosyal medyada alay konusu oldu
Tanju Çolak'la Samsunspor Başkanı birbirine girdi. Seviye yerlerde
Tanju Çolak şakası Batuhan Karadeniz'in başını derde soktu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Son Haberler
Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Tanya kimdir? Masterchef All Star Tanya kaç yaşında nereli?
Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Gündem
Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
Şalvardan kürklüye hızlı geçiş. Başka bir Dilan Polat vakası daha mı? Gündem
Şalvardan kürklüye hızlı geçiş. Başka bir Dilan Polat vakası daha mı?
Ünlü şarkıcının cinsel ilişki itirafı olay oldu Magazin
Ünlü şarkıcının cinsel ilişki itirafı olay oldu
Banka devi Türkiye'deki payını satıyor! Milyonlarca müşterisi var Ekonomi
Banka devi Türkiye'deki payını satıyor! Milyonlarca müşterisi var
Erzurum’da hava eksi 1 derecelere kadar indi Gündem
Erzurum’da hava eksi 1 derecelere kadar indi
Pep Guardiola City'nin kapılarını açık bıraktı Spor
Pep Guardiola City'nin kapılarını açık bıraktı