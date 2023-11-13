Tanju Çolak Galatasaray'da kapris yapan oyuncuyu açıkladı: Hiçbir çaba göremedim

Sports Digitale sosyal medya kanalında Galatasaray'ın eski oyuncusu olan Tanju Çolak, Sarı Kırmızılılar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çolak'ın açıklamaları şu şekilde:

-Çok şaşırdım. Galatasaraylı oyuncular maçı çok hafife almış. Maçı çevirme adına hiçbir çabalarını görmedim. Bu oyuncular maç mı seçiyor?

-Son 3 maçta 8 gol yiyen Hatayspor'a 1 gol attılar. Çünkü her şey Icardi'ye bağlı. Icardi, ayağının üzerine basamıyor, koşamıyor, ağrısı çok. Destek ayağını kullanamıyor. Bir de gol pozisyonlarına giren Kerem Aktürkoğlu, son vuruşlarda hatalar yapıyor diye oyundan alınıyor. Kerem'den önce oyundan alınacak o kadar çok oyuncu var ki... Oliveira, çok geç oyundan alındı. Galatasaray'da kötü giden ve hoş olmayan bir şey var. Bayern Münih maçıyla bu maç arasında istek ve motivasyon arasında dağlar kadar fark var.

-Sergio Oliveira ne yaptı? Kapris yapan gol attığı için sevinmeyen bir Oliveira vardı. Ne yaptı? Kerem, ondan 10 kat daha fazla koştu. Onu oyundan alması gerekirken Kerem'i aldı.

-Zaha, gol attı ama oyunda var mıydı? Hiç orta yaptığını gördünüz mü? Orta yapmadan gol olmaz, şut atmadan gol olmaz, denemeden gol olmaz. Galatasaray'da bunları hiç göremedik.