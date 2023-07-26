Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar verdi.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı 'Adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

NELER OLDU ?

Kesin ihraç talebiyle CHP’de disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı.

CHP Genel Merkezi önünde partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalar yapan Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya partiden atılmasından bir gün önce istifa edeceğini “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim” sözleriyle açıklamıştı.

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CNN Türk’te bir yayına katılan Tanju Özcan, Altaylı’ya verdiği demece ilişkin arkadaşlarının uyarısıyla duygusal bir tepki verdiğini anladığını belirtirken istifa etmeyeceğini söylemiş ve “İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.” demişti.

4 gün önce ise CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) “tedbirli” olarak “kesin çıkarma cezası” istemiyle disipline sevk edilen Özcan için toplandı.

Özcan’ın o gün Yüksek Disiplin Kurulu’na savunma vermesi gerekiyordu ancak, Özcan hasta olduğunu belirterek 4 günlük rapor sundu.

Özcan, hastalığı gerekçesiyle savunma vermeye gelmemişti. Özcan'dan 26 Temmuz’da savunma almaya karar verilmişti.

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