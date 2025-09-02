Tanju Özcan geri adım attı! Ali Koç'tan özür diledi: Üzerimden geçti

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki polemik yeni bir boyut kazandı. Özcan, geçtiğimiz günlerdeki sert açıklamalarının ardından bu kez geri adım atarak Ali Koç'a yönelik sözleri için özür diledi.



Özcan, Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Ali Koç'a 'Yalı çocuğu' dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Fenerbahçe camiasına bir şey demedim. Bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti. Fenerbahçe formalı bir çocuk görünce bile korkumdan esas duruşa geçiyorum."

NE OLMUŞTU?



Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, kısa süre önce Bolu Fuarı'ndan aldığı aslan heykeli üzerinden Ali Koç'a seslenmişti. Özcan, Fenerbahçe Başkanı'na üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Anderson Talisca'yı Boluspor'a göndermemesi halinde heykeli Bolu meydanına dikip adını "Ali Koç" koyacağını açıklamıştı.



Bu çıkışın ardından ikili arasında bir telefon görüşmesi yaşandı. Özcan, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda Ali Koç'un kendisini arayarak "had bildirmeye kalktığını" iddia etmiş; Koç'a "Yalı çocuğu şımarıklığıyla seçilmiş insanlara hakaret etmeye kalkışma" diyerek sert sözlerle yüklenmişti.