Tanju Özcan gizemli montun peşine düştü: Sahibini bulursam…

Yaptığı çıkışlarla siyaset gündemine oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda cadde ve sokaklara çöp ve sigara izmariti atan vatandaşlara yönelik ceza uygulaması başlattığını duyurmuştu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde çok sayıda ceza yazıldığını ifade eden Özcan, Bolu Belediye Meclisi toplantısında ceza uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada "Vallahi ben çok tepki alırım zannettim, bu izmarit atanlara ceza uygulamasından. Bir kişi gelip, ‘Bana niye ceza kestiniz’ demedi” ifadelerini kullanmıştı.

MONTUN SAHİBİNE SESLENDİ

Sosyal medya hesaplarından ceza uygulamalarına dair sıkça bilgi paylaşan Özcan, son videosunda yine dikkatleri üzerine çekti. Videoda yerden aldığı bir montu gösteren Özcan, montu bırakan vatandaşa, "Evet biz vatandaşlarımıza söyledik. Sokağa izmarit atanlara, çöp atanlara ceza uygulayacağız dedik ve bunu kayıtsız şartsız yerine getiriyoruz kimin olduğuna bakmaksızın. Ama bir vatandaşımız mont atmış. Arkadaş sigara izmariti atmayın, çöp atmayın derken mont atabilirsiniz, kıyafet atabilirsiniz demedik. Şimdi bunun sahibine sesleniyorum. Kardeşim ben bunu alıyorum. Benim makam odamda olacak. Yarın gel bana anlat. Makul bir sebebin varsa sana ceza yazmayacağım. Zaten burada MOBESE kameraları var, görüntüler elimizde olacak, 14 bin TL cezayı yersin" diyerek seslendi.

"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Özcan, videonun açıklama kısmında ise "montun bende, gel bana bunu makul bir şekilde açıkla. Mantıklı bir açıklaman varsa montunu sana geri vereceğim. Yoksa sana 14.407 TL ceza uygulayacağım. Kim olduğunu biliyorum…" notunu ekledi.

"GENEL BAŞKANA ŞİKAYET ETTİLER" DEMİŞTİ



Uygulama nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, diğer belediye başkanları tarafından şikayet edildiğini belirten Özcan, "Bütün belediye başkanları bana muazzam kızıyor. Genel başkana şikayet etmişler. Dedim ki biz yeni bir meclis kararı almadık, zaten 2 tane kanun var" demişti.