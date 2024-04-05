Tanju Özcan mazbatasını alırken 'İnşallah 7’nci mazbatamı Ankara’dan alırım' dedi

Kaynak: AA / DHA
Tanju Özcan mazbatasını alırken 'İnşallah 7’nci mazbatamı Ankara’dan alırım' dedi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mazbatasını aldı. Özcan yaptığı açıklamada “Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım” dedi.

Yerel seçimde bir kez daha Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan mazbatasını aldı. Özcan, düzenlenen törende mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı.

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Özcan yaptığı açıklamada "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım” ifadelerini kullandı.

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Kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirttiği CHP örgütüne, il ve merkez ilçe başkanı ile çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özcan, ikinci dönemde hep birlikte daha güzel bir Bolu inşa edeceklerini dile getirdi.

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Özcan, 31 Mart gecesi, seçim günü belediye binası önündeki kutlamalara katılanların 'Cumhurbaşkanı Tanju Özcan' şeklindeki sloganlarına, "Nasipse ona da sıra gelecek. Bende o cesaret var. Siz de benim arkamda dimdik duruyorsunuz. Neden Bolu'dan bakanlar, cumhurbaşkanları çıkmasın" cevabını vermişti.

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