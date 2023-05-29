Tanju Özcan yine başkaldırdı

Türkiye 28 Mayıs’ta ülkeyi 5 sene yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı oldu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrasında yaptığı konuşmada geçen “Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim” sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özcan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin,kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter..Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz…bizi bu adama mahkum ettiniz.Lütfen şu koltuk sevdalısı,gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın,onurunuzla,gururunuzla İSTİFA ediniz!! Kazananlara bırakın.”