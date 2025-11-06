Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında katıldığı bir programda "Bu Yezit ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Utanmaz adam, zavallı mazlum mültecilerin suyunu kesen adam" demişti.

“AKP'YE DÖNMEK İÇİN TAKLALAR ATIYORSUN”

Davutoğlu’na ise Tanju Özcan’dan cevap gecikmedi. Özcan X hesabı üzerinden "Bana 'utanmaz adam' diyen utanmaz; Türkiye'yi sığınmacı çiftliğine çevirdin, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdın. AKP'den kovulunca Kılıçdaroğlu'nu kandırıp CHP'ye yamandın, şimdi de AKP'ye dönmek için taklalar atıyorsun. Sonra kalkmış, vatansever birine 'utanmaz adam' diyorsun! Hadi oradan" şeklinde cevap verdi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu katıldığı programda Özcan'a şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmış olsa bunlar demek ki rövanşizmi önce bize uygulayacaklardı. Tahammül edemediler. Tek niyetim vardı, Türkiye'yi bir rövanşizm tuzağına düşürmemek. Bitti mi o tehlike? Yine bitmedi, 2028'de yine bu mantık, bize dahi tahammül edemeyen CHP mantığı nelere yol açabilir? Görüyoruz. CHP'nin içindeki makul insanları, seviyeli siyaset yapanları tenzih ederim... Ama bir belediye başkanı var, utanmaz adam, zavallı mazlum mültecilerin suyunu kesen adam... Bu Yezid ahlakıdır, Kerbela'da Hz. Hüseyin'in suyunu kesmek... Bu Yezit ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Geçen sene Akşamseddin anma törenlerinde kendisi de vardı. Hitap ederken söyledim, Akşamseddin Şamlı idi. Timur Savaşı esnasında Bolu'ya göçtü. Bu adam kendi genel başkanının kapısında kamyonla dayanan adam beni eleştiriyor şimdi. Eleştirse ne olur, eleştirmese ne olur."