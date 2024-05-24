Tanju Özcan'dan Ali Erbaş'a: Sende Allah korkusu mu büyük Tayyip Erdoğan korkusu mu?

Bolu Belediye Tanju Özcan, tv100’de Görüş Farkı adlı programa konuk oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Audi marka A8 aracını iade etmesi hakkında konuşan Özcan, Erbaşı sert bir dille eleştirdi.

Tanju Özcan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanı A8 aracını iade etti. Bu; "Ben şimdiye kadar israf ediyordum" demek.

Sen Allah'ı dinlememişsin de Tayyip Erdoğan'ı mı dinliyorsun?

Sende Allah korkusu mu büyük Tayyip Erdoğan korkusu mu?”

DİYANET ARACIN İADE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yeni araç istediği ve bu talebe yönelik Erbaş’a Audi A8 makam aracının tahsis edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bütçesi birçok Bankadan daha fazla Olan Diyanet İşleri Bakanlığı’nın envanterindeki araç sayısı ve özgeçmişinde olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir röportajda sorulan Arapça soruyu anlamaması günlerce tartışılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında Audi A8 makam aracının iade edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır."