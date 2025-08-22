Tanju Özcan'dan Ali Koç'a 'aslanlı' tehdit

Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan'dan Ali Koç'a 'aslanlı' tehdit

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen Tanju Özcan, istediği üç futbolcu verilmezse şehir meydanına aslan heykeli dikeceğini ve heykelin adını "Ali Koç" koyacağını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a göndermeli bir çağrıda bulundu.

Bolu Fuarı'ndan aslan aldığını söyleyen Tanju Özcan, Fenerbahçe'den yıldız futbolcular Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'nın Boluspor'a gönderilmesini istedi. Oyuncular gelmezse heykeli şehir meydanına dikeceğini belirten Özcan adını da "Ali Koç" koyacağını söyledi.

Özcan'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

1. Lig'de mücadele eden Boluspor ligdeki ilk 2 maçında 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

