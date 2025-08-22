Tanju Özcan'dan Ali Koç'a 'aslanlı' tehdit

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a göndermeli bir çağrıda bulundu.

Bolu Fuarı'ndan aslan aldığını söyleyen Tanju Özcan, Fenerbahçe'den yıldız futbolcular Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'nın Boluspor'a gönderilmesini istedi. Oyuncular gelmezse heykeli şehir meydanına dikeceğini belirten Özcan adını da "Ali Koç" koyacağını söyledi.

Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım???? pic.twitter.com/98jnfYYfdK