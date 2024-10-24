Tanju Özcan'dan dikkat çeken 29 Ekim kararı. Sosyal medya ikiye bölündü

Ankara'da dün (23 Ekim) Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda dört TUSAŞ personeli ve kaçırılan taksinin sürücü şehit edildi.

Türkiye düzenlenen hain saldırı nedeniyle derin yas yaşadı. Bazı belediyeler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun bayramı olan 29 Ekim için yapılan kutlamaları iptal etti. Özellikle sosyal medya kullanıcıları bu konuda da ikiye ayrıldı. Kimi vatandaşlar 29 Ekim kutlamalarının başka zaman yapılması gerektiğini ülkede şehitlerimizin olduğunu belirtirken bir başka görüşe göre de kutlamaları hiç bir şekilde iptal etmemek ve daha güçlü bir şekilde Cumhuriyet Bayramı'nın kutlaması gerektiği yönünde oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kutlamalara ilişkin bir açıklama paylaştı. Özcan, Cumhuriyet Bayramı Etkinlik ve kutlamaları iptal etmeyeceğini söyledi.

Özcan paylaşımında şunları söyledi:

EL YÜKSELTİYORUM VE TERÖRE İNAT, CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK VE KUTLAMALARINI İPTAL ETMİYORUM!!!

Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz. Terör örgütlerince katledilen şehitlerimize dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ama emperyalizmin uşakları olan terör örgütlerine boyun da eğmeyeceğiz. Şehit kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimize inadına daha çok sahip çıkacağız. Korkak davranmayacağız, Cumhuriyetimizin 101. Yılında, etkinlikler, fener alayı ve kutlamaları layıkıyla yapacağız. İPTAL ETMEYECEĞİZ!!!

Teröre inat, bütün vatansever Boluluları ve etkinlikleri iptal edilen tüm Yurtseverleri, 29 Ekim Salı günü Saat: 19.00’da Valilik meydanından başlayacak Fener Alayı’na bekliyorum.