Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen cezanın ardından, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına göndermesine dair cevabı gündem oldu.

Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelttiği eleştirilerin ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan’a, geçtiğimiz yıl da 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmişti.

Kararın ardından Başkan Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi.

Dün akşam katıldığı CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı’nın "Siz ilk ihraç edilişinizde, HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz, bu doğru mu?” sorusuna Tanju Özcan’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Özcan “Yarım değil, bir kilo gönderdim. 6 paketten oluşuyordu, 3 tanesini geri göndermişler, 3 tanesini ne yaptılar bilmiyorum. Görünür bir yere sürmedikleri kesin." ifadelerini kullandı.

KINA GÖNDERMİŞTİ

Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği karar sonrası HDP'lilere yakması için kına gönderdiğini belirten Özcan, “Bugün niye PTT'nin önüne geldim? Bugün bu terör örgütü uzantılarına, HDP'nin yöneticilerine kına göndermek için geldim. Yani bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum da yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık” diye konuştu.

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