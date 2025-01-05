Tanju Özcan'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın gerekçesi olarak ise Tanju Özcan'ın Bolu'da yaşanan Suriyelilere dönük yaptığı açıklamalar gösterildi.

"HODRİ MEYDAN"

Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmaya tepki gösterdi. Özcan, "Söz verdim yaptım ve pişman da değilim. Ben Türk Milleti’nin menfaatlerini korumaktan başka bir suç işlemedim. Hodri meydan" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Tanju Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatı ile 2019 yılında, Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların işyeri ruhsatlarını iptal ettiğim, Arapça tabelalarını kaldırdığım, şehirden ayrılmaları için su ve nikah ücretlerine zam yaptığım gerekçeleriyle hakkımda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını öğrendim.

Evet ben bunları yaptım, sonuç aldım. Şu anda Bolu’da bir avuç Suriyeli ve Iraklı kaldı. Yaptıklarımdan sonra Bolu’da çocuklar parka ve okullarına korkusuzca gidebiliyor. Bolulu kadınlarımız ve kızlarımız sığınmacı tacizine uğramıyor. Hiçbir esnafımız sığınmacı çeteler benden haraç ister mi? korkusu yaşamıyor.

Söz verdim yaptım ve pişman da değilim. Ben Türk Milleti’nin menfaatlerini korumaktan başka bir suç işlemedim. Hodri meydan! Ayrıca Adalet Bakanı ortada suç arıyorsa, terörist başını öven ve meclise davet edenlerle ilgili de soruşturma açsın."