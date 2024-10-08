Tanju Özcan'dan Tanju Çolak'a sert sözler: İsim benzerliğim olduğu için senden utanıyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Tanju Çolak’a çok sert cevap verdi.

Tanju Özcan paylaştığı mesajda "Bolu’da son oynanan Boluspor Samsunspor maçından sonra, Boluspor taraftarına, Bolumuzdaki güvenlik güçlerine ve Boluspor yöneticilerine hakaret ettiği için gerekli tepkiyi gösterdiğim eski futbolcu Tanju Çolak, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş, akabinde hakaret suçundan cezalandırılmam istemiyle dava açmış. Bakacaaazz Tanju Çolak efendi. Seni de, beni de tüm Türkiye tanıyor. Biz kediye kedi demekten korkmadık, korkmayız da. Seninle isim benzerliğim olduğu için bugün bir kez daha utandım. İnternete girin bir bakın, Tanju Özcan ve Tanju Çolak yazın, hangisinin altında hangi haberler yazıyor bunu bir kez daha hatırlayıverin. Yiğit namıyla anılır…" dedi.

Bolu’da son oynanan Boluspor Samsunspor maçından sonra, Boluspor taraftarına, Bolumuzdaki güvenlik güçlerine ve Boluspor yöneticilerine hakaret ettiği için gerekli tepkiyi gösterdiğim eski futbolcu Tanju Çolak, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş, akabinde hakaret suçundan… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) October 8, 2024

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Samsunspor taraftarının Boluspor maçına alınmaması üzerinden Boluspor camiasına ve Bolulu yöneticilere yönelik iftira ve hakaretlerde bulunan eski futbolcu Tanju Çolak’a tepki göstermişti.

Özcan, “Böyle terbiyesizlik olmaz. Sen kimsin koskoca kulübe, uzun yıllar Türkiye liginde önemli başarılara imza atmış Boluspor’a, taraftarına nasıl dil uzatıyorsun! Senin ne haddine! Kaçakçı, terbiyesiz adam!” ifadelerini kullanmıştı.

Boluspor’un kendi evinde Samsunspor’a 5-1’lik skorla yenilmesinin ardından eski milli futbolcu Tanju Çolak, katıldığı bir youtube programına Boluspor camiasını yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı.