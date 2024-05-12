Tanker ile otomobil çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı

Düzce-Yığılca bağlantı yolunun çimento fabrikası mevkisinde meydana gelen olayda, Yığılca istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Oğuzhan S.’nin kullandığı 41 AJB 414 plakalı otomobil, çimento fabrikasından çıkış yapan Serdar A.’nın kullandığı 34 KBP 861 plakalı çimento yüklü tankerle çarpıştı.

Yaşanan kazada, sürücüler Oğuzhan S. ve Serdar A. ile otomobildeki Bayram Atasoy, Murat Özcan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Bayram Atasoy, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.