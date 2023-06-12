Tanker yandı köprüyü eritti otoyol kapandı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde üst geçide çarpan tankerin yanması sonucu, ülkedeki en önemli otoyollardan biri olan I-95 çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Tanker yandı köprüyü eritti otoyol kapandı

AA'nın haberine göre, New York ile başkent Washington arasındaki ana bağlantıyı oluşturan I-95 otoyolunun Philadelphia kenti kesimindeki üst geçidin, kaza yapan tankerin yanması sonucu çöktüğü belirtildi.

Philadelphia polisi, basın açıklamasında "Yanıcı madde yüklü tankerin uzun süre yandığı", açığa çıkan ısının üst geçidin çelik yapısına zarar vererek çökmesine sebep olduğu bilgisini paylaştı.

Tankerden alevlerin yükselmesi sonucu otoyolun iki yönü de yaklaşık 3,5 kilometre boyunca trafiğe kapatılırken, eyaletler arası bağlantı yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Ölü ya da yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ABD BAŞKANI BİLGİLENDİRDİ

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin başkenti Washington'a yaklaşık 2 buçuk saat uzaklıktaki kaza sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden'a olayla ilgili brifing verildiğini belirtti.

Jean-Pierre, "Başkan'a çöküş hakkında bilgi verildi ve Beyaz Saray yetkilileri yardım teklif etmek için Vali (Josh) Shapiro ve Belediye Başkanı (Jim) Kenney'nin ofisleriyle temasa geçti." ifadesini kullandı.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg de Pennsylvania Valisi Shapiro ve Federal Otoyol İdaresi yöneticileriyle temas halinde olduğunu bildirdi.

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