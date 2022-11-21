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Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tankerin içinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:06
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Tankerde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir'de kaçak akaryakıt operasyonu
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Eskişehir kent merkezinde polis ekipleri tarafından bir tankerin içinde yapılan aramada 22 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak, karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik arama yapıldı.

Yapılan aramaların sonucunda kent merkezinde 1 tankerde 22 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirildi ve 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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