Tankerin altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Kaza, Akpınar Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Darbaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tankere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü A., otomobilde sıkışırken, vanası kırılan tankerden su fışkırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kağıt gibi ezilen ve hava yastıkları açılmayan otomobil sürücüsü E., itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.