Tansiyon düşmanı şifa deposu bitkiler ortaya çıktı

Doğal besinlere yönelme süreci tehlikeli hastalıklarda da devam ediyor. Doğal yollarla tansiyonun üstesinden gelmenin mümkün olduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

Tansiyon problemleri pek çok insanın sorunu olduğu biliniyor. Fakat doğal yöntemlerle de tansiyonu kontrol altına almanın mümkün olduğu ortaya çıktı.

İşte tansiyona iyi gelen o mucize bitkiler…

KEREVİZ

Kereviz B vitamini, demir ve kalsiyum içerir. Kereviz hafızayı ve sinirleri güçlendirir, idrar söktürür, böbrek taş ve kumlarının atılmasına yardımcı olur, kan ve süt yapıcıdır, karaciğeri temizler. Şeker, tansiyon ve romatizma hastaları için de yararlıdır.

ALIÇ

Kalp çarpıntılarını ve sinirleri sakinleştirir. Yüksek tansiyonu azaltır. Kalp ritim bozukluklarında faydalıdır. Uyku kalitesini artırır. Kalbi güçlendirir. Damar sertliği ve bronşit gibi hastalıklarda iyileştiricidir.

KESTANE

Kabukları suyla kaynatılarak elde edilen çay, ateşi düşürür ve sinirleri rahatlatır. Meyvesi kasları güçlendirir. Kan akışını iyileştirir. Varis ve hemoroid oluşumunu önler. Karaciğer yorgunluğu ve şişkinliğini giderir. Kansızlığı önler. Damar sertliği ve tansiyon sorunu olanlarla, şeker hastaları yememelidir.

ÇİLEK

Taze ve sulu çilekler vücudu arındırır. Cilt problemleri için de mükemmel bir meyvedir. Böbrek, idrar yolu ve bağırsak rahatsızlıklarında da etkilidir. Ayrıca diş etlerini sağlamlaştırır, dişlerdeki plak oluşumunu engeller, ağız kokusunu ve boğaz iltihabını giderir. Çilek yüksek miktarda C vitamini içerdiği gibi, tansiyon ve kolesterolü düşüren bileşikler de barındırır. Çilek C vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca potasyum bakımından zengindir ve lifli gıdalar arasında yer alır. Diyabet hastaları, çileğe şeker katmadan bu meyveyi tüketebilirler.

KAVUN

Kavun hem meyve olarak hem de tohumları (çekirdekleri) olarak tıbbi olarak kullanılır. Olgun kavunların çekirdekleri kurutulur. Çekirdekler geleneksel tıpta öksürüğe karşı (çekirdekleri suyla kaynatıp suyunu içerek) kullanılır. Ayrıca kavun, sinirleri gevşetir, böbreklerdeki kanı arındırır, taşların atılmasına destek olur. Bağırsaklarda ülser veya iltihap olanlarla, şeker hastaları ve tansiyon hastaları yememelidir.

ISPANAK

Kalp hastalıkları, inme, tansiyon, yaşa bağlı göz hastalıkları, kanser, hatta psikolojik bozukluklara karşı koruyucu bir sebzedir. Göz hastalıkları ve cilt lekelerine karşı faydalıdır. Ispanak içindeki iki kimyasal madde sayesinde görme yetisini korur. Haftada 6 kez ıspanak yiyenlerin yaş ilerledikçe cilt lekeleri gibi bir problem yaşama olasılığı yüzde 86 daha azdır. Ayrıca yaşlanmayla birlikte gelişen göz hastalıklarına karşı da etkilidir. Bir porsiyon ıspanak, günlük demir ihtiyacımızın onda birini sağlar.