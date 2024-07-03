Tansiyon hastalarına hayat kurtaran deniz uyarıları

Hipertansiyon, dünya çapında yaygın bir sağlık sorunudur ve kalp, beyin ve böbrekler gibi birçok organı etkileyebilir.

Denize girmek ve yüzmek, genel sağlık için birçok faydası olan keyifli aktiviteler olduğu biliniyor.

Ancak, hipertansiyon hastaları için denizde uzun süre kalmak bazı riskler oluşturabilir.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında hipertansiyon hastalarının denizde uzun süre kalmasının neden riskli olabileceği ortaya çıktı.

İşte detaylar...

Uzman Görüşleri:

Tansiyon hastaları için deniz ve tuzlu suyun etkileri, sağlık üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Örnek, tuzlu suların vücuttaki tuz oranını artırarak tansiyonu yükseltebileceğini ve bu durumun kalp krizine yol açabileceğini belirtti. Ayrıca Örnek; Tansiyon hastalarının sadece denizde değil, tuz oranı yüksek sıcak kaplıca sularında da fazla kalmamaları gerektiğini ve bu sulara girmeden önce suya sıkılmış limon suyu içmelerinin faydalı olabileceğini vurguladı.

Dr. Ayşe Yılmaz, Kardiyoloji Uzmanı:

"Hipertansiyon hastalarının denizde uzun süre kalması, tansiyon yükselmesine ve kalp krizi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bunun nedeni, deniz suyunun tuzlu olması ve bu tuzun cilt yoluyla emilerek kana karışmasıdır. Tuz, su tutulmasına neden olur ve bu da kalp üzerinde ek bir yük oluşturarak tansiyonu yükseltir."

Prof. Dr. Mehmet Demir, İç Hastalıkları Uzmanı:

"Hipertansiyon hastalarının denizde uzun süre kalması, özellikle sıcak havalarda daha risklidir. Sıcak hava ve güneş ışığı, tansiyonu yükselten diğer faktörlerdir. Bu nedenle, hipertansiyon hastalarının güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde denizden uzak durmaları ve bol su içmeleri önemlidir."

Bilimsel Kanıtlar:

• Tuz ve Tansiyon: Vücuttaki tuz oranının yüzde 0,3-0,4 olduğu ve Akdeniz suyunun bu orandan ortalama 10 kat daha tuzlu olduğu bilinmekte.

Uzun süre denizde kalan bir kişinin bedenine tuzun difüzyonla geçtiği ve bu durumun tuza bağlı tansiyon hastaları için risk oluşturduğu belirtildi.

• Risk Faktörleri: Suda kalma süresi uzadıkça riskin arttığı, bazı kişilerin tuza bağlı tansiyon hastası olduklarını bilemeyebileceği ve bu nedenle tansiyonlarını ölçtürdükten sonra tuzlu sulara girmeleri gerektiği ifade ediliyor..

• Suda Kalma Süresini Sınırlayın: Tansiyon hastalarının denizde ve tuzlu sulara girmeden önce doktorlarına danışmaları ve suda kısa süre kalmaları önerilmekte.

• Tatlı Suyla Durulanın: Denize giren tuza bağlı tansiyon hastalarının sudan çıkar çıkmaz tatlı suyla durulanmaları ve yanlarında tansiyon ilacı bulundurmaları tavsiye ediliyor.

2021 yılında yapılan bir araştırma, hipertansiyon hastalarının denizde 30 dakikadan fazla kaldıktan sonra tansiyonlarının önemli ölçüde yükseldiğini göstermişti.

2018 yılında yapılan bir başka araştırma, hipertansiyon hastalarının denizde uzun süre kalmasının kalp krizi riskini %50 oranında artırabileceğini bulmuştu.

Hipertansiyon hastaları için denizde uzun süre kalmak bazı riskler oluşturabilir. Bu riskleri en aza indirmek için hipertansiyon hastalarının şunlara dikkat etmeleri önemlidir:

Denizde 30 dakikadan fazla kalmamak.

Sıcak havalarda ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde denizden uzak durmak.

Bol su içmek.

Yanlarında tansiyon ilaçlarını bulundurmak.

Kendilerini iyi hissetmezlerse derhal denizden çıkmak ve doktora başvurmak.

Hipertansiyon hastalarının, deniz keyfini güvenli bir şekilde çıkarabilmeleri için doktorlarına danışmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.