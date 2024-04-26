Tanzanya ve Kenya'daki sel felaketi çok sayıda can aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Tanzanya ve Kenya'daki sel felaketi çok sayıda can aldı
Perşembe günü Doğu Afrika ülkelerinde hakim olan şiddetli yağışlar Kenya ve Tanzanya'da sel felaketine sebep oldu.

Tanzanya Başbakan Kassim Majaliwa, şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 155 kişinin öldüğünü açıkladı.

Doğu Afrika lideri sel felaketi hakkında yaptığı açıklamada "151,000'den fazla hane ve 200,000'den fazla kişi bu felaketten etkilendi. 155 kişi hayatını kaybetti. yaklaşık 236 kişi yaralandı ve 10,000'den fazla ev kullanılamaz hale geldi" ifadelerine yer verdi.

Tanzanya'nın sınırdaşı Kenya da sel felaketinden etkilenen ülkelerden oldu. Polis, sokakların şiddetli sellerin etkisi altında kaldığını, yolların ve köprülerin tıkandığını ve şehrin fakir bölgelerindeki pek çok evin sular altında kaldığını bildirdikten sonra ilk tespitlere göre 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

Tanzanya yerel polis müdürü Fred Abuga "Bugün üç ceset bulduk ve aramaya devam ediyoruz çünkü çok sayıda kayıp bildirilen vatandaşımız var" diye konuştu.

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