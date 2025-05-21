Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: 15 Gün İçinde Bu Belgeyi Temin Edin!

Düzenleme: Kaynak: Gercekgundem.com
Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: 15 Gün İçinde Bu Belgeyi Temin Edin!

Türkiye genelinde 81 ilde tapu işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan son duyuruya göre, tüm tapu sahiplerinin belirli bir belgeyi temin etmesi zorunlu hale geldi.

Gerçek Gündem'in aktardığı habere göre, bu yeni düzenleme, tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve şeffaf bir şekilde izlenmesini amaçlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerindeki kapsamlı değişikliklerin bir parçası.

ÇKS'de Büyük Değişiklikler: İtirazlar Kayıtları İptal Edecek

Yeni dönemde, tarımsal arazilerin kaydı, uydu görüntüleri ve tespit komisyonlarının yönlendirmeleriyle yapılacak. Ancak en dikkat çekici yenilik, mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılacak itirazların, ilgili arazilerin kayıtlarını iptal etme potansiyeli taşıması. Eğer bir mirasçı veya hissedar, taahhütname kapsamında yer alan bir araziye yönelik itirazda bulunursa, itiraz edilen hisse oranına denk gelen alanların ÇKS kayıtları otomatik olarak iptal edilecek.

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Benzer bir durum, veraset yoluyla hissedar olunan ve taahhütnameye dahil edilen araziler için de geçerli. Hissedar veya mirasçıların itirazı durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar itiraz edilen alanlar için geçersiz hale gelecek. Bu düzenlemelerle, tarımsal kayıtların daha doğru ve adil olması hedefleniyor.

İstenen Belge Ne? Mirasçılık Belgesi İçin 15 Gün Süre

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yeni uygulamada tapu sahiplerinden mirasçılık belgesi talep edecek. Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefat etmesine rağmen, miras hakkı henüz tescil edilmemiş araziler "intikali yapılmamış araziler" olarak değerlendirilecek. Eğer mirasçılar, intikali henüz gerçekleştirilmemiş arazilere dair taahhütname başvurularına itiraz ederse, mirasçılık belgesinin 15 gün içinde temin edilmesi istenecek.

Mirasçılar ve hissedarlar dışındaki itirazlar ise sonraki aşamalarda dikkate alınmayacak. Bu durum, özellikle miras ve hisse ortaklığı bulunan arazilerin kayıtlarında büyük bir titizlik gerektirecek.

Kira Sözleşmesi veya Taahhütname de Talep Edilebilir

Ayrıca, kendi hissesi olmayan kişiler için başvurulan arazilerde, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde, hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda ise tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecektir.

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