Tapuda yeni dönem: Noter onayı şartı kaldırıldı

Miras paylaşımı sırasında yaşanan bölünmüş mal sorunlarıyla ilgili yeni bir düzenleme devreye giriyor. Hisseli tapu devri için noter onayı şartı yürürlükten kaldırıldı.

Tapuda yeni dönem: Noter onayı şartı kaldırıldı

Miras paylaşımı sırasında yaşanan bölünmüş mal sorunlarıyla ilgili yeni bir düzenleme devreyi girdi.

Eski usule göre bir kardeş genellikle diğerinin hissesini satın alarak sorun çözülüyordu. Ancak kardeşler miras konusu olan taşınmazın devri için notere gitmek zorundaydı.

Yapılan yeni düzenleme ile hisseli tapu devri için noter onayı şartı kaldırıldı.

Yeni uygulamaya göre, kardeşler arası miras payının devri için yazılı bir sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzalandığı sırada mirasın tüm paydaşlarının hazır bulunması yeterli olacak.

TÜM PAY SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR

Finans365’in haberine göre; Hisseli tapu alırken ve satarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlara da değiniliyor.

Hisseli tapu alırken Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin eksiksiz tamamlanması gerektiği belirtiliyor.

Hisseli tapu satışında ise tüm pay sahiplerinin ortak onayının gerektiği ve tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerektiği vurgulanıyor.

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