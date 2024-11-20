Tapulu yol gerilimi! Yolu tel örgü ile kapattılar

Kaynak: İHA
Tapulu yol gerilimi! Yolu tel örgü ile kapattılar

Tekirdağ'da kendisine ait olduğunu iddia ettiği araziden geçen yolu tel örgü çekerek kapatan şahsa mahalleli tepki gösterdi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, kendisine ait olduğunu söylediği araziden geçen yolu tel örgü çekerek ulaşıma kapattı.

Olay, mahallede tepkiye yol açtı. Arazinin sahibi Ayla Güven, tapularının 1982'den beri mevcut olduğunu ve belediye ile uzlaşma beklediklerini söyledi.

SOKAK ÜZERİNDEKİ ARAZİYE SAHİP ÇIKTI

Kentte salı pazarı olarak bilinen Soysal Sokak üzerindeki 2 bin 120 metrekarelik arazinin sahibi olduğunu ileri süren Ayla Güven, yolun geçtiği alanın kendilerine ait olduğunu uzun yıllar sonra öğrendiklerini belirterek, "1982'den beri tapumuz var. Bir buçuk yıl önce buradan haberimiz oldu. Bugün belediye yetkilileriyle görüştük, uzlaşma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yolun tel örgüyle çevrilmesi mahallede adeta krize yol açtı. Vatandaşlardan Mehmet Sabancı, olaya tanık olduğunda çok şaşırdığını belirterek, "Direkleri dikmeye başladıklarında "ne oluyor" dedim. Sonra bir saat içinde yolu tamamen kapattılar. Buranın sahipli olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

UZLAŞMA SAĞLANACAK

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, konunun belediye meclisinde görüşüleceği ve kamulaştırma sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

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