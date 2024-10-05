Tapusu olanlara İslam Memiş'ten uyarı! Bunu yapan tapusunu koruyor

İslam Memiş, topusu olan vatandaşlara dolandırılmamaları için yapmaları gerekenleri anlattı.

İslam Memiş toplu işlemleri hakkında birçok vatandaşın bilmediği bir önlemi takipçilerle paylaştı.

İslam Memiş basit birkaç işlemle vatandaşların tapuya gitmeden haklarında işlem yapılmasını engelleyebileceklerini söyledi.

Memiş 'İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi'nin yapılmasının kişilerin 5 dakikasını bile almayacağını söyleyerek bir hatırlatma yaptı.

"E DEVLET'TE BU İŞLEMİ YAPARSANIZ KİMSE TAPUNUZ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPAMAZ"

Bunun için "-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) sayfasına girilmesi gerektiğini belirten İslam Memiş "İşlem Yapılamaz Beyanı Tesisi” uygulamasını onaylayın. Böylece siz fiziki olarak tapuya gitmeden adınıza kimse işlem yapamaz. İhtiyaç halinde yine kilidi açıp işleminizi yapabilirsiniz." dedi.