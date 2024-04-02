Taraftar yönetime isyan etti. Teknik direktör de destek verdi

Kulübün rekor düzeyde kar elde etmesine rağmen bilet fiyatlarının artırılmasına tepki gösterdiler.

Geçen sezonu üç kupa kazanarak tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan Manchester City'nin finansal başarısının ardından bilet fiyatlarına zam yapması, taraftarların tepkisini çekti.

Etihad Stadyumu'nda gerçekleşen Arsenal maçında, taraftarlar "Rekor kar, rekor fiyatlar. Sadakatimizden yararlanmayı bırakın" yazılı pankartlar açarak bilet fiyatlarındaki artışı protesto ettiler. Manchester City Menajeri Pep Guardiola da maç sonrasında taraftarların bu tepkisine destek verdi.

Kulüp yönetimi, yeni sezonda bilet fiyatlarında yüzde 5'lik bir artış yapılacağını daha önceden açıklamıştı.