Kalbi duran futbolcu için hastane önünde bekliyorlar

Hastane önünde taraftarlar iyi bir haber bekliyor.

Amerikan Futbol Ligi'nda (NFL) maç esnasında kalbi durduğu için hastaneye kaldırılan oyuncu Damar Hamlin'in durumunun kritik olduğu bildirildi.

NFL takımı Buffalo Bills'in yazılı açıklamasında, dün Cincinnati Bengals ile oynanan maçta savunma oyuncusu Hamlin'in nabzının kısa süreliğine durduktan sonra düzeldiği, daha sonra tekrar kötüleşerek hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yoğun bakıma alınan siyahi oyuncunun uyutulduğu ve sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bills'in 24 yaşındaki oyuncusu hakkında açıklama yapan NFL yönetimi, "İyi dileklerimiz Damar ve Buffalo Bills ile birlikte." ifadesine yer verdi.

Dün akşam, rakip takım Bengals'ten Tee Higgins ile yaptığı mücadelenin ardından yere yığılan Hamlin'e saha içinde kısa süreli kalp masajı uygulanmış ve genç oyuncunun kalp atışları düzelmişti. Kısa süre sonra durumu tekrar ciddileşen ve ambulansla sahadan çıkarılan Hamlin'e oksijen desteği verildiği kaydedilmişti.

Sezon boyunca takımında iyi bir performans çizen sporcu, Pittsburgh Üniversitesi'nde kolej futbolu oynamış ve 2021'de Bills tarafından takıma seçilmişti.