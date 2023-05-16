Taraftarlardan HÜDA PAR Genel Başkanına sert tepki: Hizbullahçılar, gideceksiniz!

Sakaryaspor taraftarı ile HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bolu'daki bir dinlenme tesisinde karşılaştı.
Taraftarlar, "Hizbullahçılar, gideceksiniz!" diyerek Yapıcıoğlu'na ve partililere sert tepki gösterdi. Taraftarlar ile Yapıcıoğlu'nun karşılaşmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
"ŞEHİT GAFFAR OKKAN" SLOGANLARI ATILDI
Sakaryaspor taraftarlarına tesisteki güvenlik görevlileri müdahalede bulunurken, taraftarlar Şehit Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan adına, “Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna” sloganları attılar.
Sosyal medyada paylaşılan videoda bir taraftarın "Hizbullahçılar, gideceksiniz!" diye bağırdığı duyuldu.