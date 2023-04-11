Tarçın unutkanlığa iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan tarçının faydaları dikkat çekti.

Tarçının özellikle unutkanlığa iyi gelmesi dikkat çekti.

TARÇIN UNUTKANLIĞA BÖYLE İYİ GELİYOR

Yapılan araştırmalara göre tarçının kokusu bile beyne olumlu yönde etki etmeye yetmektedir. Tarçın, beynin sağlıklı çalışmasına, odaklanmayı artırmaya, zihni rahatlatmaya yardımcı bir besindir. İçerisinde birçok mineral barındırması sayesinde, hafıza problemleri dışında çoğu hastalığın da önüne geçtiğini vurgulamak mümkündür. Tarçını; bitki çaylarına, içtiğiniz suya, tatlılara koyarak tüketebilirsiniz.

TARÇIN NEDİR?

Tarçın adlandırması, defnegiller familyasına ait cinnamomum verum isimli tropik bir ağaç türünün kabukları için kullanılıyor. Tarçın ağacı olarak da bilinen Sri Lanka menşeli bu bitki, gövde kısmında yoğun miktarda kumarin bileşeni içeriyor. Vanilyamsı bir kokuya sahip olan kumarin maddesi, tarçının kendine has tat ve koku özelliklerinin temelini oluşturuyor. Tarçın, içeriğinde bunun yanı sıra yüksek oranda vitamin ve mineral de barındırıyor.

TARÇIN NASIL KULLANILIR?

Tarçının en uygun kullanım yöntemi formuna göre değişkenlik gösteriyor. Çubuk tarçın, sert yapısı ve baskın tadından dolayı yenilemeyeceği için daha çok tariflerin hazırlık esnasında kullanılıyor. Bu tarçın türü, tat vermesi için yiyecek ve içeceklerin içinde belli bir süre bekletildikten sonra genellikle çıkarılıyor. Eklendiği tarife göre aynı çubuk tarçının yeniden kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor. Toz tarçın ise kullanışlı formundan dolayı yiyecek-içecek tariflerine tercihe göre gerek hazırlık aşamasında gerekse de tüketimin hemen öncesinde ilave edilebiliyor. Nitekim bu tarçın türü, toz formundan dolayı hem istenen ölçüde ayarlanabiliyor hem de kolayca sindirilebiliyor.