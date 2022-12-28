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Hafızayı çelik gibi yapan besinler

Hafızayı kuvvetlendiren bazı besinler bulunuyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:45
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Hafızayı güçlü yapan besinler açıklandı. Unutkanlığa bire bir

Hafızayı çelik gibi yapan besinler
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Unutkanlık son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Bazen bazı hastalıklar da hafızayı zayıflatabiliyor. Ancak hafızayı güçlendirecek besinler bulunuyor.

Öte yandan yetersiz beslenme hafızanın zayıflamasına neden oluyor. Tüketilen gıdalar beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Hafızayı güçlendiren gıdalar arasında renkli sebzeler, flavonoidler bakımından zengin meyveler yer alıyor.

MEYVE

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, antioksidan bakımından zengin olan

yaban mersini, çilek, böğürtlen, hücre hasarına neden olan serbest radikallere karşı beyni korur, hafızayı güçlendirir.

SEBZE

K vitamini açısından zengin ıspanak, brokoki, kuşkonmaz gibi sebzeler beyin gücünü artırır, hafıza ve konsantrasyon gibi fonksiyonlarını geliştirir

ISPANAK

İçeriğinde bolca B vitamini ve folat barındıran ıspanak, diğer yapraklı sebzelerle birlikte hafızayı güçlendirir.

ÇİKOLATA

İçerisinde yüksek kakao barındıran çikolata beyin reseptörlerini aktive eden endorfin salınımını yükseltir. Endorfin arttıkça konsantrasyon artar ve ruh hali yükselir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünleri yüksek protein içerdiği ve insan vücudundaki dokularının gelişmesine yardımcı olduğu için odaklanma ile hafızanın gelişmesine yardımcı olur.

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