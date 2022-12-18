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Tarhana çorbasıyla ilgili uzmanlardan şaşırtan uyarı. Türk mutfağının en faydalı çorbası

Kış aylarını vazgeçilmezi Tarhana çorbasıyla ilgili bilinmeyenleri Uzman Diyetisyen Işın Sayın anlattı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:57
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Tarhana çorbasının zararları neler? Uzman Diyetisyen Işın Sayın anlattı. Türk mutfağının en faydalı çorbası

Tarhana çorbasıyla ilgili uzmanlardan şaşırtan uyarı. Türk mutfağının en faydalı çorbası
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Anadolu mutfağının faydalı lezzetlerinden tarhana çorbası birçok hastalığında şifacısı. Özellikle kış aylarında sofralardan eksik olmayan tarhana çorbası, Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya gibi geniş bir coğrafyada çeşitli yapım şekilleriyle görülür.

Yaz aylarında hazırlanan tarhana kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Tarhana çorbasıyla ilgili İHA'ya konuşan bir uzman tartışma yaratacak bir iddiada bulundu. Uzman Diyetisyen Işın Sayın ise tarhana çorbasıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

BEYAZ UN

Uzman Diyetisyen Işın Sayın içerisinde un barındıran tarhana çorbasıyla ilgili, “Evet, tarhanada domates ve yoğurt vardır, ancak beyaz un o kadar baskındır ki; 1 çorba kaşığı tarhanaya karşılık 1 su bardağı su bile bazen az gelir. Gerçekçi olmak gerekirse yararlı içerikten çok, beyaz unun sakıncalarından söz etmek mümkün. Herkesin ezbere söylediği bir bilgiyi yıkmak zordur. Ancak tarhanayı daha sağlıklı hale getirmek için beyaz una biraz yakından bakmak gerekiyor.

“KAN SEVİYESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Düşünün ki; buğday tanesi kabuk, liflerinden, tüm faydalı kısmından ve hatta ruşeyminden ayrıştırılıyor, dövülüp öğütülüyor. İçine beyazlatıcı kanserojen bileşikler ekleniyor.

Böylece beyaz un elde ediliyor. Toplumda insulin direnci ve hipoglisemi sorunu çok yaygın. Bu hastalıkların tedavisine eklenen ilaçlar (oral antidiyabetikler ve/veya akarbozlar) beyaz un ile buluşunca; tedavi edici etkisi ortadan kalkıyor, ilaçların yan etkileri hortluyor. Dahası, 'tatlıyı bıraktım, sakinleştim' deseniz bile beyaz undan elde edilen bir çorba sinsice tatlı tat bile vermeden, kan glukoz seviyenizi olumsuz etkiliyor” dedi.

“HASTALARA TARHANA ÇORBASI VERMEYİN”

Uzm. Dyt. Işın Sayın, “Toplumda geniş sayıda hastada, tarhanayı takip eden saatlerde: Aniden şiddetli acıkma, tatlı veya unlu mamül tüketme arzusu, tahammülsüzlük, uyku bozuklukları, esneme nöbetleri, halsizlik, zihinsel bulanıklık, odaklanma güçlüğü, sinirlilik, duygusal hassasiyet ve alınganlık, öfke kontrolünün elden çıkması gibi reaktif hipoglisemi ile uyumlu belirtiler de beraberinde hortlayabiliyor. Reaktif hipogliseminizin ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak bu belirtilerin bir kısmı ortaya çıkabilir. Sadece insulin direnci ve hipoglisemide yanlış bir çorba değildir tarhana ve beyaz unlu çorbalar. Adet düzenleyici, antidepresan, kortizonlu ilaç tedavisi, menapoz ve polikistik over sürecindekiler için de, yatan hareketsiz hastalar için de, beyaz unlu çorbaların; ilgili durumlarla uyumsuz kimyaya sahip olduğu tartışılmazdır. Bebek ve çocuklar açısından da, besleyici değerinin yetersiz olduğunu söylemek zorundayım” diye konuştu.

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