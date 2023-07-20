Tarih hamalı Şenol Yorozlu hayatını kaybetti

Çağdaş resmin usta ismi Şenol Yorozlu, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kendisini “Hakiki bir tarih hamalı” olarak tanımlayan Yorozlu, 10 yıl aradan sonra İstanbul’da ilk kişisel sergisini ocak ayında Brieflyart'de açmıştı.

Tarih hamalı Şenol Yorozlu hayatını kaybetti

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye çağdaş resminin usta isimlerinden ressam Şenol Yorozlu, 73 yaşında vefat etti. Yorozlu, 10 yıl aranın ardından ‘Our Boys Did It’ (Bizim Çocuklar Yaptı) adlı son sergisini ocak ayında İstanbul Brieflyart’ta açmıştı.

ŞENOL YOROZLU KİMDİR?

1973-1978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Prof. Dr. Neşet Günal Atölyesi'nden mezun oldu. 1968 - 1974 döneminde Akbaba dergisinde, Pardon, Ustura ve Gırgır mizah dergilerinde karikatür çizdi.

1978'de ilk kişisel sergisini açtı. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında pek çok kişisel sergi açan Şenol Yorozlu, fuarlar ve bianellere de katılmıştır. Bir süre İsveç'te yaşadı. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürmekteydi. Şenol Yorozlu Musa Anter'in kızı Rahşan Anter ile evliydi.

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