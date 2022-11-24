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İlber Ortaylı koronaya yakalandı

Ünlü akademisyen, tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, dün yaptırdığı koronavirüs testinde pozitif olduğunu öğrendi. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmazken Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu olan Prof. Dr. Ortaylı'nın programı ertelendi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:28
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Tarihçi İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı

İlber Ortaylı koronaya yakalandı
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Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı. Ortaylı'nın dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu merak edilirken, konuyla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadığı aktarıldı.

ORTAYLI'NIN KONUK OLACAĞI PROGRAM ERTELENDİ

Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi. Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya geleceği belirtildi.

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.

Fuarın 17.00 olarak planlanan açılış töreni ise Osmaniye protokolü ve öğrencilerin katılımları ile Cuma günü saat 15.00 olarak planlanarak değiştirildiği açıklandı.

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